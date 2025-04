Chiusa una fabbrica tessile . Dipendenti a nero e irregolarità

di Irene PuccioniEMPOLESE VALDELSASei dipendenti a nero e varie irregolarità in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo è scattata la sospensione dell’attività. Il provvedimento ha colpito una fabbrica tessile con sede nel comune di Vinci, al termine dei recenti controlli straordinari interforze effettuati da polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno interessato il territorio dell’Empolese. Al titolare dell’azienda sono state contestate violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è stato accertato che sei persone straniere impiegate all’interno, con permesso di soggiorno regolare, svolgevano però attività senza un regolare contratto di lavoro. Di conseguenza nessun contributo previdenziale era stato versato dal datore.

Il titolare è stato denunciato e l’attività temporaneamente chiusa, fino alla regolarizzazione. In più anche l’ispettorato del lavoro della Asl toscana centro, coinvolto nei controlli, ha trovato irregolarità in termini di sicurezza all’interno dell’azienda. Nella fattispecie gli ambienti lavorativi non risultavano idonei per lo svolgimento dell’attività. Nel corso dei controlli tra i territori di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio le forze dell’ordine hanno poi identificato oltre cento persone e hanno ispezionato cinquanta veicoli.

L’attività delle forze di polizia ha riguardato anche vari esercizi pubblici: da un lato sono state effettuate verifiche amministrative, dall’altro si è svolta l’identificazione dei clienti e avventori per accertare l’eventuale frequentazione di soggetti pregiudicati. In particolare, a Fucecchio, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su un bar in piazza XX Settembre.