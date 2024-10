Che risate con ’Da domani si fa i conti’

CERTALDO

Ultimo spettacolo al Teatro Boccaccio di Certaldo per la rassegna amatoriale "Chi è di scena?", cominciata lo scorso 22 maggio. Dopo il successo della scorsa settimana de I Cettardini con "La ciuca di Cispiella", stavolta l’appuntamento è per domani alle 21.15 con la compagnia locale I Pochi e Nemmen Tanto Boni che porterà in scena "Da domani si fa i conti", commedia brillante in tre atti in vernacolo fiorentino di Moreno Burattini e Andrea Innocenti. La trama ruota intorno a Mafalda, vecchia ‘pollaiola’ di modesta estrazione, insoddisfatta della propria vita matrimoniale, che ha corso la cavallina e ha fatto soldi con la sua attività commerciale. Rimasta felicemente vedova, la protagonista riversa sulla figlia l’ambizione di diventare nobile facendole sposare un giovane di famiglia aristocratica con tanto di stemma, anche se ridotto sul lastrico. La figlia però è innamorata di un coetaneo di modeste condizioni e con l’aiuto della zia, astuta macellaia, riesce a imbastire una tresca per ingannare la mamma, che nel frattempo soppesa l’ipotesi di risposarsi con un vecchio corteggiatore. La faccenda si ingarbuglia anche per l’intervento del fantasma del marito defunto e alla fine la verità verrà a galla. Il lieto fine però, al termine della commedia, si raggiungerà con un effetto doppio.