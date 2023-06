Chance per un magazziniere Richiesto l’uso del muletto

Azienda di Montelupo Fiorentino è alla ricerca di magazziniereconsegnatario. La risorsa si occuperà di attività di gestione di documenti amministrativi di magazzino, gestione merci in ingresso, controllo, stoccaggio e movimentazione merci all’interno del magazzino tramite utilizzo di carrelli elevatori e transpallet o manualmente. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesto il possesso del patentino per la guida del muletto oltre a disponibilità al lavoro su turni ed esperienza pregressa nella mansione. Sono necessarie buone doti organizzative e predisposizione al lavoro al pubblico. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 100623.