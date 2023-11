Chance per sei intonacatori. Impiego di dodici mesi

Si cercano 6 intonacatori per ditta di Castelfiorentino. Le figure si occuperanno di preparare e applicare l’intonaco su pareti e soffitti, lavorando per ottenere una finitura uniforme. Il lavoro è a tempo determinato e full time. Il contratto, di livello ’operaio specializzato’, avrà una durata di 12 mesi. E’ necessario che le risorse abbiano conoscenze delle diverse tipologie di intonaci e che seguano le procedure di sicurezza richieste. Servono esperienza nella mansione di almeno 24 mesi e conoscenza delle modalità di uso degli strumenti del mestiere (raspe, spatole, intonacatrici, livelle, eccetera). E’ importante inoltre che le figure riescano a collaborare con altri professionisti edili per completare i progetti. Serve la patente B con disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale. Richiesta la licenza media. Candidature fino al 22 novembre sul portale Toscana Lavoro.