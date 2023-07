Certaldo nel pallone", Grande Festa per Spalletti, Indiani, Ramerini"

Le emozioni non mancheranno a "Certaldo nel pallone", la serata di festa in programma stasera alle 21,30 nell’area della Piscina Fiammetta, un grande evento di celebrazione e ringraziamento a tre protagonisti certaldesi del calcio: Luciano Spalletti, Paolo Indiani e Alberto Ramerini.

L’iniziativa, fortemente voluta da tutta la comunità e dall’amministrazione comunale, è un modo per omaggiare i tre allenatori, che hanno ottenuto grandi risultati, guidando, rispettivamente, il Napoli alla vittoria dello Scudetto, l’Arezzo alla promozione in Serie C e il Certaldo Calcio alla promozione in Serie D.