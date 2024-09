Cerbaie, nuovi controlli contro i pusher

Resta alta l’attenzione sulle Cerbaie. "Attaccate" su più fronti dalle forze dell’ordine. Stavolta dal versante che riguarda le frazioni di Orentano - Villa Campanile – Galleno e Staffoli. L’obiettivo è il perseguimento della prevenzione e della repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso del pomeriggio di martedì militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Miniato e delle Stazioni dipendenti, coadiuvati dal nucleo carabinieri forestali di Calci hanno effettuato un servizio ad hoc che ha portato – si apprende – a numerosi posti di controllo dinamici sulle strade dei due Comuni poste in prossimità delle note zone di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno permesso di sottoporre a controllo numerosi veicoli e persone. Segnatamente: 36 veicoli e 59 persone nei confronti di alcune delle quali sono state elevate contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada relative a guida senza patente, mancata copertura assicurative e revisione periodica del veicolo.

Durante l’operazione sono stati anche controllati tre esercizi pubblici notoriamente frequentati da soggetti di interesse operativo originari del Magreb. Inoltre, nel corso dello specifico controllo sono stati inoltre verificati 4 “bivacchi” clandestini, privi di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica per ripararsi dal freddo e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di postazioni di spaccio.

C. B.