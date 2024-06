"Cèramica" pronta a vivere con alchimia

Ancora tre settimane e poi Montelupo ospiterà "Cèramica 2024", la trentunesima edizione della manifestazione dedicata alla ceramica. Tre giorni di mostre, eventi, mostra mercato, residenze, installazioni sulle sponde della Pesa e laboratori dal 21 al 23 giugno. Il tema scelto quest’anno per fare da filo conduttore alla kermesse è anche il pretesto per riflettere in chiave contemporanea sul tema dell’alchimia: "Alchimia della Materia". Per tre giorni Montelupo si trasforma in un cantiere creativo, che attraversa le arterie della città per evidenziare i luoghi della produzione, per far incontrare le persone in laboratori che stimolino la creatività e un utilizzo intelligente e nuovo degli spazi urbani. Con una storia lunga più di otto secoli che ha reso la ceramica di Montelupo celebre nel mondo, la manifattura di Montelupo continua a caratterizzare la vita della comunità. I centri nevralgici di "Cèramica 2024" saranno il Museo della Ceramica, che oltre al consueto percorso museale ospiterà importanti mostre e collezioni; il Palazzo Podestarile con mostre temporanee e depositi; la Fornace del Museo sede di didattica, workshop, residenze d’artista; le Botteghe e gli studi d’artista che contano circa 40 luoghi di produzione; il Museo Archivio Bitossi, noto museo d’impresa; l’Atelier Marco Bagnoli, sede del suo studio e delle sue collezioni; il Percorso di arte urbana site specific con opere in ceramica contemporanea e collezioni contemporanee; la Scuola di Ceramica con il Centro Ceramico Sperimentale per la formazione specialistica; il Museo e i siti archeologici; infine i Percorsi di ricerca artistica per gli scambi internazionali di residenza. Tra le mostre da segnalare, ecco "Terre di Spezierie: Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana", a cura di Lorenza Camin e Alessio Ferrari, "Alchimie in ceramica", a cura di Benedetta Falteri, "Arte contemporanea ceramica e relazione", a cura di Christian Caliandro e "Ceramica futura". Tra i vari eventi, anche laboratori ceramici per bambini.