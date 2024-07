Centrodestra, Campinoti ritira il nome. Poggianti esulta: "Uso improprio"

EMPOLI

"Dopo il reclamo al sindaco e al presidente del Consiglio da me presentato nella prima seduta verso Campinoti per aver usato impropriamente il nome Centrodestra nel proprio gruppo (Forza Italia - Centrodestra - Empoli del Fare), oggi Campinoti rinuncia al termine Centrodestra come da noi legittimamente depositato in “Forza Italia - Empoli del Fare”. Siamo, anche nel nome, l’unico gruppo di Centrodestra del Consiglio comunale di Empoli". Esulta Andrea Poggianti per l’esito della ’battaglia’ sul nome del gruppo consiliare. Nel primo consiglio comunale dello scorso 6 luglio, infatti, il gruppo presieduto da Campinoti si era denominato ‘Forza Italia - Centrodestra per Empoli del Fare’. Una parola di troppo – Centrodestra, appunto – mal digerita da Andrea Poggianti, capogruppo dell’altro ‘Centrodestra per Empoli’. Poggianti, ha chiesto quindi al segretario comunale di verificare la correttezza del nome: secondo Poggianti, il ‘Centrodestra per Empoli’ era un termine già depositato prima delle elezioni.

La verifica ha dato ragione a Poggianti, con Campinoti che ha quindi dovuto fare un passo indietro rinunciando ad un pezzo del nome del proprio gruppo consiliare. La guerra nel centrodestra sembre dunque continuare: dopo le numerose stoccate in campagna elettorale tra i due candidati, le frizioni continuano anche in consiglio comunale, con una consiliatura che è solo agli inizi.