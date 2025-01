Centro Busoni. Di Mauro dirige tra ’800 e ’900

EMPOLIDall’intimità del violoncello alla dolcezza del pianoforte che hanno regalato Matteo Ronchini e Cecilia Novarino ad un repertorio originale che spazierà dall’America alla Russia passando per la Germania, con un programma concentrato su alcuni compositori significativi dell’Ottocento e Novecento spesso troppo poco eseguiti. Tutto pronto al Teatro Shalom di Empoli per un altro appuntamento della stagione concertistica firmata Centro Studi Musicali Busoni. Venerdì prossimo alle 21 tornerà ad esibirsi ad Empoli l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Francesco Di Mauro, con musiche di Foote, Webern e Šostakovic.

Il concerto si aprirà con le eleganti note della “Serenata, op. 25“ del 1891 di Arthur Foote, autore americano formatosi sulla scia dei grandi compositori romantici europei. Si proseguirà con le pagine ’innamorate’ di “Langsamer Satz“ di Anton Webern, per concludersi con il “Quartetto per archi n. 8“ di Dmitrij Šostakovic, composto nel 1960 durante una visita alla città di Dresda ancora ferita dal conflitto e dedicato alle vittime del nazifascismo e della seconda guerra mondiale.

Il maestro Francesco Di Mauro ha compiuto i suoi studi a Parigi conseguendo il diploma e il primo premio, con medaglia d’oro, in Direzione d’Orchestra ed il diploma di Analisi ed Orchestrazione. Come Direttore, nei teatri di tutto il mondo, ha guidato moltissime orchestre. Ha inciso numerosi cd in prima assoluta, dedicati, fra gli altri, a Ghedini, Malipiero, Jacob, Donatoni e Dallapiccola. Attualmente è coordinatore della Direzione artistica presso la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Questo concerto segna anche l’avvio della promozione riservata agli under 35 denominata “Musica x 2 – Share the music!“: per le esibizioni di tutte le orchestre presenti in cartellone, agli under 35 sarà riservato un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato. I tagliandi sono acquistabili alla libreria Rinascita di via Ridolfi e Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli, oppure online su Eventbrite.