"Centrale il ruolo dello sport a scuola"

Emma Donnini, sindaco di Fucecchio è intervenuta all’interno di UniSport Focus, presso l’Università di Firenze, insieme al consigliere alle Politiche Giovanili Gianmarco Geloso, sull’importanza della figura del chinesiologo per la promozione dello sport studentesco e giovanile dei territori. "L’impegno e l’attenzione per l’attività fisica – ha detto. deve partire dall’educazione nelle scuole, creando opportunità e percorsi che abbiano come obiettivo il benessere psicofisico dei più giovani: Fucecchio ha iniziato molti anni fa con una progettualità all’interno degli istituti scolastici che ha creso effetti positivi anche sull’extra scuola Vanno favoriti patti territoriali per la salute ed il benessere ed è bello vedere tanti professionisti futuri che si interrogano sulla centralità dello studente la professionalità degli operatori".