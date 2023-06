Cento posti auto per i dipendenti

EMPOLI

Un ospedale ristrutturato e riorganizzato all’interno ma anche migliorato all’estero. Nel futuro del San Giuseppe di Empoli c’è in programma anche un potenziamento dei servizi complementari, in particolare dei posti auto, da sempre un problema per utenti e familiari dei pazienti. Ma anche per i dipendenti. Il parcheggio realizzato alla fine di viale Boccaccio è ampio e utilizzato, ma è piuttosto distante dall’ingresso principale, con tutti i disagi che comporta per chi ha difficoltà a deambulare; o quando piove o le temperature sono particolarmente rigide, oppure di notte. Nell’ottica di ampliamento dei posti auto intorno al presidio ospedaliero il Comune di Empoli ha approvato una variante che crea le condizioni per poter duplicare gli spazi dell’attuale pronto soccorso e di progettare nuovi stalli per le auto. "Sarà possibile intraprendere, secondo le linee urbanistiche vigenti ed indicazioni da parte degli uffici comunali, un percorso di riqualificazione dell’area adiacente al pronto soccorso e collegata con via Tino da Camaino – spiega l’Asl –. L’obiettivo è costituito dalla realizzazione in tale area di spazi destinabili a parcheggio auto: almeno 100 posti destinati ai dipendenti con aree a verde circostanti".

i.p.