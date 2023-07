Cento droni luminosi sopra i cieli di Vinci "Spettacolo unico"

Sono poche in Italia le persone che hanno avuto la fortuna di assistere ad un tale spettacolo. E’ capitato in eventi straordinari come l’Expo di Dubai. Lo scorso anno la performance è stata proposta a Vinci in maniera inedita. Ora la magia sarà per tutti. Si torna con gli occhi puntati al cielo, durante la prossima edizione della Festa dell’Unicorno, per uno show che sarà possibile grazie all’ausilio delle tecnologie. Il 21, 22 e 23 luglio infatti lo spettacolo dei droni luminosi accenderà le notti di Vinci. Saranno cento i dispositivi in volo, che a tempo di musica daranno vita a storie fantastiche volteggiando in cielo per disegnare forme e immagini 3d.

I droni proveranno a raccontare l’importanza della lettura ripercorrendo alcuni episodi tratti da libri di successo. Altro tema che sarà affrontato "volando", vede trasformare la storia di Leonardo Da Vinci in un film di Tim Burton. Spazio quindi alla fantasia, alla cultura e alla creatività. L’evento nasce grazie alla collaborazione tra la Festa dell’Unicorno ed EssentialArk, azienda nata come start-up innovativa. "Promettiamo uno spettacolo originale, che abbia una risonanza nazionale – afferma Daniele Vanni direttore artistico della Festa dell’Unicorno – Ripaghiamo così il pubblico che ogni anno segue la manifestazione arrivando a Vinci da ogni parte d’Italia". Uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo che andrà in scena ogni sera dal 21 al 23 luglio alle 21.30 e alle 23. "Uno spettacolo sicuro ed eco-friendly - anticipa Andrea Restelli di EssentialArk - che mette insieme arte e tecnologia". Protagonista una flotta di droni orchestrata a tempo di musica, in grado di creare animazioni e sequenze davvero spettacolari. Vedere per credere.