Celebrità ai fornelli Patrizia Rossetti esalta Montaione in tv "Una terra bellissima"

Una splendida opportunità di farsi conoscere per Montaione, davanti a quasi 300mila telespettatori da tutta Italia. Il palcoscenico ideale è stato in queste ultime sere la fortunata trasmissione Celebrity Chef condotta da Alessandro Borghese su Tv8, dove dinanzi ai fornelli si confrontano, appunto, celebrità che spesso provengono dal mondo televisivo. Ebbene: assolute protagoniste di una delle ultime puntate sono state Emanuela Folliero - noto volto Tv - e Patrizia Rossetti, amatissima conduttrice televisiva originaria di Montaione e sempre legatissima alla propria terra, come ha confidato proprio durante la trasmissione. Qualche anno fa, Patrizia Rossetti, sempre per Tv8, era stata protagonista della trasmissione Ogni Mattina, dove illustrava ricette tipiche. "Montaione è bellissima", le parole di Patrizia Rossetti dinanzi alla giuria di "Celebrity" dopo la proposta dei propri piatti: crostini tipici toscani (tra cui una bruschetta ’strusciata’ con aglio, olio extravergine d’oliva e pomodoro), ed il ’conigliolo’ che - ha spiegato - "ha soddisfatto le aspettative". Piatti semplici e carichi di tradizione. Patrizia Rossetti ha infatti spiegato che non le piacciono le cose ’rificolone’, con tanti fronzoli. E per dessert? Cantucci e zabaione. Perché - ha detto - quando era giovanissima le piacevano i cantucci ma non tanto il vinsanto. Divertente sketch nel corso della trasmissione quando uno dei giudici ha obiettato sul crostino toscano che andrebbe messo prima nel brodo… "Macché - ha detto sorridendo Patrizia - il pane dev’essere asciutto. Così si fa dalle nostre parti, a Montaione, a Empoli".

Alla fine, le stelle assegnate per la votazione hanno ‘incoronato’ Emanuela Folliero. Un giodizio che non toglie niente alla simpatia e all’amabile presenza sullo schermo e fuori di Patrizia Rossetti. Alla quale va l’indubbio merito di aver fatto entrare la sua Montaione nelle case di decine e decine di migliaia di italiani. Un fatto che, si augurano in molti, resterà nella memoria quando andranno a prenotare la loro prossima vacanza.

A.C.