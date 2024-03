C’è la Via Crucis. Strade chiuse . Nuova viabilità

A Fibbiana si attende il tradizionale appuntamento dei giorni prima di Pasqua, è la Via Crucis organizzata dalla parrocchia che avrà luogo domani sera (29 marzo) in paese. L’evento avverrà nell’arco di un paio d’ore, a partire dalle 21. La processione si svolgerà in piazza San Rocco con inizio dalla chiesa, Borgo dei Guerri, via della Fonte, inizio di via del Campo, di nuovo via della Fonte, via Giordano Bruno, via Pier Calamandrei, via Nardini, via Borrani, via Banti, via Cecioni, via Banti di nuovo, via delle Croci, via Vito d’Ancona, ancora via delle Croci, via Giovanni XXIII sino al ritorno in piazza. Attenzione, perché come di consueto vi saranno modifiche alla viabilità. Tutte le strade interessate dal corteo religiose verranno chiuse al traffico onde consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Segnaletica sul posto per le soluzioni alternative. L’ordinanza è stata pubblicata dal Comune di Montelupo. Vale dalle 21,30 alle 23 di domani.

La Via Crucis di Fibbiana è tra le manifestazioni tradizionali che precedono la Pasqua, una di quelle che vengono da molto lontano e che quattro anni fa si è piegata solo all’emergenza sanitaria portata dal Covid19. E’ tra quelle più sentite dagli abitanti del paese, ma vi prendono parte anche persone dai centri più vicini. Per questo motivo, è attesa una nutrita presenza di pubblico, sperando anche nella clemenza del tempo. Possibilità di parcheggio nelle aree di sosta attorno al centro di Fibbiana, non distanti dalla chiesa.

Andrea Ciappi