C’è attesa per la premiazione dei presepi

CERRETO GUIDI

Poco meno di duecento presepi, arrivati da tutta la Toscana. E il più bello di tutti sarà premiato dopodomani, in una cerimonia che si terrà alle 16 nella biblioteca Emma Perodi. Questo il punto sulla dodicesima edizione della "Via dei Presepi" di Cerreto Guidi, inaugurata il mese scorso. La chiusura della rassegna, inizialmente fissata per la scorsa domenica, è stata prorogata per altri sette giorni. I dati sui visitatori saranno resi noti al termine dell’evento, anche perché c’è ancora tempo per visitare l’esposizione ad ingresso gratuito (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). E’ però stato anticipato qualche numero: i presepi esposti sono 190, con espositori provenienti sia dall’Empolese Valdelsa che da altre province toscane come Pisa, Prato, Lucca e Pistoia.

Anche se l’elemento-cardine della via mostra resta l’ormai celebre "presepe all’Uncinetto" realizzato da Gessica Mancini e dalle Dame dell’Uncinetto. Un’opera che sta oltretutto crescendo sempre più e che assumerà sempre più carattere regionale: dopo la Villa Medicea e il castello di Vinci, sarà infatti riprodotta ai ferri anche la famosa torre di Pisa. E che continuerà a rappresentare il fulcro di un’iniziativa ormai istituzionalizzatasi a Cerreto Guidi e non solo.