Stop ai cattivi odori, l’azienda vara il piano: "Abbattiamo i disagi"

Empoli, 7 agosto 2023 – Stop ai cattivi odori. È questo l’impegno preso da Lapi Gelatine, l’azienda di via Lucchese a Empoli, leader internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce, prodotti destinati al consumo umano e impiegati nel settore alimentare e farmaceutico. L’obiettivo di abbattere il proprio impatto odorigeno rientra nel piano triennale 2023-2025 per migliorare quelli che per anni sono stati i punti critici dell’attività, ovvero i disturbi olfattivi, spesso segnalati dai residenti che abitano nelle zone vicino all’industria.

La produzione di Lapi Gelatine consiste nella lavorazione di materia organica e, più nello specifico, nella trasformazione di un sottoprodotto della macellazione (nel caso della pelle di bovino) e dell’industria ittica (nel caso della pelle di pesce) in un nuovo prodotto di altissima qualità. Un processo altamente virtuoso dal punto di vista della sostenibilità e totalmente naturale. I cattivi odori che talvolta ne derivano – soprattutto d’estate, nei mesi più caldi dell’anno - sono quindi paragonabili ai forti odori percepiti in ambito domestico, quando, ad esempio, si fa bollire la carne per fare il brodo. Si tratta di un impatto odorigeno di origine naturale che può però generare fastidio e, per questo, l’azienda si è mossa per risolvere il disagio. Come? Con impianti di abbattimento odori che miglioreranno in maniera notevole l’impatto odorigeno dell’azienda.

In base alle fasi di produzione definite a maggiore criticità, a seguito di un’analisi diffusionale olfattometrica, nel triennio 2023-2025 verranno installati sistemi specifici di aspirazione e purificazione dell’aria che andranno a mitigare i disturbi olfattivi percepibili dalla cittadinanza, soprattutto nei mesi estivi.

“Lapi Gelatine ha già deliberato il piano di investimenti che consentirà nel prossimo triennio – ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda Tommaso Lapi – di realizzare gli interventi sui quali l’azienda ha deciso di puntare per cambiare la percezione della sua presenza sul territorio. È nostro primario interesse far capire che la nostra è una realtà sana, corretta e un esempio di sostenibilità a livello toscano e non solo. Un’azione che portiamo avanti in un’ottica di vicinanza e dialogo con la cittadinanza". E proprio nella chiave del rapporto con il territorio, a partire dal prossimo mese, l’azienda attiverà sul proprio sito internet (www.lapigelatine.com) uno spazio dedicato all’invio di segnalazioni che riguardano nello specifico l’impatto olfattivo avvertito dai residenti. L’azienda garantisce una risposta all’utente entro le 24 ore successive, informandolo sulla presa in carico della segnalazione ricevuta e avrà cura di verificare la presenza di possibili criticità nella fase di produzione in corso e valutare possibili soluzioni nell’immediato.