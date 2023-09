Il dolore di Castelfiorentino per Klodiana: mazzi di fiori davanti alla sua casa

Castelfiorentino (Empoli), 29 settembre 2023 – È il giorno del silenzio, delle lacrime e della rabbia per una tragedia, l’ennesima tragedia conclusasi con la vita spezzata di una donna. È il giorno della commozione a Castelfiorentino, dove nella sera di ieri, giovedì 28 settembre, Klodiana Vefa, 35 anni, madre di due figli, è stata uccisa a colpi di pistola in strada, in via Galvani.

È il giorno del lutto e della solidarietà tra la comunità di Castelfiorentino, che si stringe al dolore della famiglia di Klodiana. I cittadini sono rimasti sconvolti da quanto accaduto. Oggi in molti si sono presentati davanti alla casa della donna e hanno lasciato mazzi di fiori davanti al cancello di ingresso. Alcune candele, con la scritta “Klodiana” e un cuore rosso, sono state accese in ricordo della 35enne.

Il sindaco Alessio Falorni sui social ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino, “con due giorni nei quali le nostre bandiere saranno issate a mezz'asta, le manifestazioni pubbliche saranno annullate, e alle scuole sarà chiesto di stimolare gli studenti circa il tema del femminicidio e della violenza sulle donne”.

Stasera la comunità di Castelfiorentino si unirà in una fiaccolata in ricordo di Klodiana “per una presa di posizione collettiva contro questo terribile, barbaro fenomeno, ahimè così frequente anche nei nostri tempi”, ha concluso il primo cittadino.