Caso Dengue: "La disinfestazione è solo a scopo precauzionale"

La Dengue è una malattia infettiva piuttosto rara: "il contagio non avviene da persona a persona, ma è mediato da zanzare.Per questa ragione vengono effettuati interventi di disinfestazione, a scopo quindi del tutto precauzionale". Lo afferma l’Asl 11 che avverte: "nessun allarme per la popolazione". Nei giorni scorsi una 50enne di Fucecchio è morta dopo aver contratto la febbre Dengue. La 50enne era ritornata da un viaggio in Thailandia. Dopo i primi sintomi il quadro clinico è notevolmente peggiorato e la donna, che già soffriva di altre patologie gravi, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale fiorentino di Careggi, dove poi è deceduta. L’Asl 11 fa sapere inoltre che della Dengue si sono registrati solo 14 casi in Toscana da inizio anno. Si tratta di una malattia che diffusa soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali di Africa, Cina, India, America latina e centrale e Australia. L’infezione si manifesta, per lo più, con da febbre alta improvvisa.