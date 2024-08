Case, cresce il mercato. Ecco le zone più gettonate

Massarella e Le Botteghe le zone più ricercate, mentre San Pierino ha per adesso fatto registrare un interesse più contenuto rispetto agli ultimi 6 mesi dello scorso anno. Gli utenti cercano soprattutto soluzioni immobiliari indipendenti con giardino, ma anche gli appartamenti in piccoli complessi sono molto gettonati e hanno fatto registrare in questi primi due trimestri del 2024 un incremento di circa il 20% in termini di vendite rispetto al medesimo periodo del 2023. Sono i primi dati estrapolati da Mediatori Group per quanto concerne il mercato immobiliare di Fucecchio, relativamente ai primi 6 mesi del 2024.

Si tratta di statistiche parziali, ma che possono dare comunque un primo quadro di massima da confermare o rivedere al termine del periodo semestrale iniziato da qualche settimana.

"Stiamo riscontrando un mercato particolarmente attivo. La richiesta si concentra in primis su case indipendenti o semi-indipendenti, meglio se con giardino – ha spiegato Carmine D’Onofrio che è responsabile dell’agenzia immobiliare Mediatori Group di Fucecchio - a loro volta, i clienti che riescono a soddisfare questa ricerca ci affidano il loro immobile per la vendita e si tratta di solito di una soluzione immobiliare dalla superficie più contenuta, capace di soddisfare le esigenze di single e giovani coppie. Sul nostro territorio sono tornate a essere più ricercate le frazioni: abbiamo riscontrato un certo interesse soprattutto per Le Botteghe e Massarella. Si sono poi allungati ulteriormente i tempi di vendita delle abitazioni da ristrutturare. Un po’ perché i prezzi delle ristrutturazioni per chi non è nel campo dell’edilizia sono da sempre molto elevati, un po’ per la manodopera e per l’acquisto dei materiali". In termini di valutazioni immobiliari, una prima analisi non sembra riscontrare differenze significative rispetto alla fine del 2023. Il centro e la frazione di San Pierino le zone con la valutazione più alta: 1600 euro per un immobile nuovo, 1350 per un usato ristrutturato. A quota 1500 euro per il ’nuovo’ e 1250 per il ristrutturato si trovano invece Le Vedute, Ponte a Cappiano, Torre, Querce, Massarella, Le Botteghe, Galleno e Le Pinete. Quali le previsioni? "L’andamento positivo del mercato del primo semestre di quest’anno è stato favorito da due fattori: il prezzo delle case rimasto stabile e l’abbassamento dei tassi dei mutui decretato dalla Bce, come già previsto – ha concluso D’Onofrio - prevediamo un secondo semestre in linea con quello appena concluso. Non escludiamo che un ulteriore abbassamento dei tassi dei mutui possa però portare a un aumento del numero delle compravendite rispetto alle previsioni fatte a inizio anno".