Casa Cioni, arriva la svolta: “Appalto entro l’anno”

Empoli (Firenze), 13 dicembre 2024 – Dopo il debutto a Villanuova, il piano delle frazioni e dei quartieri ha fatto tappa ad Avane. E c’è subito una novità. Entro l’anno (e quindi nel giro di una manciata di giorni) si svolgerà la gara di appalto per Casa Cioni. L’intervento rientra nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025; 544mila euro per la rinascita di un immobile considerato una risorsa unica per la frazione. L’investimento (265mila euro sono fondi regionali) arriva dopo decenni di degrado e crolli. I primi recuperi, tra il 2008 e il 2012 ma l’immobile resta poi in stato di abbandono.

Da qui l’idea del rilancio che si concretizzerà in azioni da concordare con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Si lavorerà sulla sistemazione degli impianti, dell’edilizia, e degli spazi esterni con destinazione ancora da decidere. Le idee di futuro su Casa Cioni non mancano: si va da uno spazio gioco con centro bambini e famiglie a uffici polivalenti, come quello della Società della Salute o del Caf, oltre a sale di rappresentanza e servizi di altro tipo a disposizione degli avanesi.

E non è tutto. Come anticipa l’assessore al piano delle frazioni e dei quartieri Simone Falorni, “ad Avane sono stati chiesti interventi di sicurezza stradale, nuovi parcheggi e ripristino di decoro in alcune zone. Abbiamo fatto il punto su come come rispondere a queste istanze”. Al circolo Arci di via Magolo la giunta ’itinerante’ ha stilato un cronoprogramma. Sul fronte viabilità, nel 2025 verranno apportate ulteriori misure per la sicurezza stradale in via della Motta. Il prossimo sarà anche l’anno della sistemazione per il pallaio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, andando a riqualificare uno spazio caro ai più anziani.

Nel 2026, invece, toccherà all’area verde tra via Magolo e via Avane, che subirà un restyling con sostituzione dei giochi per bambini. Nel centro abitato verrà realizzato un nuovo parcheggio a strettoia, (i 280mila euro necessari sono già stanziati) e si procederà con le riasfaltature su via Lari, via Labriola e sullo stradello retrostante le case di via Labriola e via Maestrelli. Interventi spalmati anche sul 2027, quando verrà affrontata la questione dei marciapiedi all’imbocco della frazione.

Nel 2028 via con la sistemazione del parcheggio dietro la chiesa, dopo il taglio del nastro di Casa Cioni. Discussi infine gli interventi sulle fognature di via della Motta, che richiederanno uno studio di Acque e del Consorzio di Bonifica e la riqualificazione degli edifici Erp di via Saffi e del palazzo di via Manetti di competenza di Publicasa. E’ in corso, inoltre, la ricognizione con la polizia municipale dell’Unione, per la rimozione delle auto abbandonate nell’area di via Saffi.