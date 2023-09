Carta, penna e creatività Ecco lo stage di scrittura

Settembre, come ogni anno, significa Premio Boccaccio. Nei giorni di avvicinamento alla cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione numero 42 (lo scrittore Georgi Gospodinov, l’uomo di spettacolo Marco Paolini e la giornalista Stefania Battistini) l’Associazione letteraria "Giovanni Boccaccio" promuove e organizza eventi culturali che coinvolgono tutta la comunità, come lo stage di scrittura creativa condotto da Antonella Cilento dal titolo "Tempo! Scrivere storie ovvero governare gli eventi", che si terrà il prossimo fine settimana: sabato 9 e domenica 10, a Casa Boccaccio, nel borgo storico di Certaldo. Si tratta di uno workshop promosso e organizzato da Lalineascritta, una delle scuole di scrittura più antiche e autorevoli in Italia con oltre 30 anni di esperienza.

Lo stage sarà suddiviso in tre momenti: sabato mattina, sabato pomeriggio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e domenica mattina (dalle 10 alle 13). Tema centrale, attorno al quale si svilupperanno le varie attività, sarà il tempo, che è quello di cui necessitiamo per scrivere e immaginare, come diceva Shakespeare, ma anche la linea narrativa che governa i fatti del nostro racconto. I partecipanti vivranno un’esperienza pratica che richiede solo carta e penna e offre l’opportunità di chiudere gli occhi e scoprire mondi nascosti attraverso la scrittura. Partecipare a questa occasione non solo permetterà di immergersi nel paese natale di Giovanni Boccaccio, ma anche di godere di una giornata di svago e formazione creativa nella splendida regione toscana. Antonella Cilento, conduttrice del workshop, è una rinomata autrice di romanzi e racconti pluripremiati. Dal 1993, insegna scrittura creativa e dirige con passione Lalineascritta Laboratori di Scrittura. Dal 2018 coordina e insegna nel primo master di scrittura ed editoria del Sud Italia, frutto di una collaborazione tra l’Università Suor Orsola Benincasa e Lalineascritta Laboratori di Scrittura. Nel 2021 ha pubblicato il libro “La caffettiera di carta”, intenso racconto del suo lavoro nel campo della lettura e scrittura creativa. Cilento dirige anche la rassegna di letteratura internazionale “Strane Coppie” ed ha ricevuto segnalazioni da parte del Premio Calvino e la vittoria del Premio Tondelli. Per partecipare allo stage inviare un’email a i[email protected] e completare il processo di registrazione.