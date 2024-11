"Caro Diego, ovunque tu sia ti saremo vicini"

Un foglio bianco colmo di cuoricini. In testa, il nome di Diego scritto in maiuscolo, come a volerlo gridare. Hanno affidato all’inchiostro il loro dolore gli amici di infanzia, che con il giovane biker hanno frequentato le scuole a Vinci, dove è nato e cresciuto. La lettera è stata lasciata tra i fiori sul luogo dell’incidente. Scritta a mano, firmata da Ginevra, Marco, Cate, Cesare, Giulio, Lollo, e ancora Andrea, Edoardo, Christian e tanti altri. Non c’è spazio sul foglio per contenere l’affetto di tutti. "Caro Diego - si legge - non ci sono parole per esprimere il dolore che stiamo provando. Sei un ragazzo speciale, dolce, simpatico, buono, e non riusciamo a credere che non rivedremo più il tuo sorriso. Il vuoto della tua mancanza è immenso. Quando abbiamo appreso la notizia, al solo pensiero siamo scoppiati a piangere. Pensare al bambino sempre solare, educato, che abbiamo conosciuto al nido e che ora non c’è più è un dolore indescrivibile". Amici che non si vedevano da tempo, ma "amici per sempre". Gli autori di questo pensiero dedicato a Diego si sono firmati così. "Tanti di noi non ti vedevano da un po’ - scrivono - ma in tutti rimarrà impresso per sempre il tuo volto. Diego, eri molto più di un amico, eri nostro fratello, ragazzo con cui siamo cresciuti e abbiamo condiviso tutto. Vorremmo che questo fosse solo un incubo, per poterci svegliare e sapere che sei sano e salvo a casa tua. Vorremmo poterti invitare di nuovo per un’ultima volta a Vinci, per uscire tutti insieme come sempre. Per noi è un onore sapere di essere cresciuti con te accanto, un ragazzo sempre disponibile ad aiutare. Non ti scorderemo mai. Sarai sempre parte di noi. Ovunque tu sia, i tuoi amici ti saranno vicini. Ti vogliamo un mondo di bene".

Y.C.