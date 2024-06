Dirigente sportivo colpito da malore. Avane in ansia per Carlo Zani

Empoli, 23 giugno 2024 – Momento di dolore, ma anche di speranza in casa Avane. Tutta la società empolese di calcio si stringe infatti intorno alla famiglia del suo direttore sportivo Carlo Zani. Recentemente colpito da un grave e improvviso malore il 48enne dirigente giallonero è stato prontamente operato ma è tutt’ora in ospedale per il delicato periodo post intervento. Per far sentire tutta la propria vicinanza il sodalizio di via Magolo ha voluto pubblicare un messaggio pubblico sui social.

"La Polisportiva Avane in questo momento è tutta unita come non mai intorno a Carlo e alla sua famiglia. Sono giorni durissimi, di grande sofferenza, in cui portare avanti la quotidianità è difficile, ma vogliamo che Carlo trovi al suo ritorno tutto in ordine e funzionante come ha lasciato – si legge nel post che è diventato virale nel giro di poche ore –. Nel frattempo continueremo a pregare per il nostro amatissimo direttore sportivo perché possa riprendere quanto prima il suo posto tra noi. Sicuramente starà sentendo l’enorme spinta di tutti i suoi adorati ragazzi gialloneri. Forza Carlo". Sono stati centinaia, infatti, i messaggi di affetto apparsi dal momento della pubblicazione di questo post in cui amici, genitori dei ragazzi dell’Avane, ex compagni di squadra ed ex allenatori, ma anche dirigenti di tutte le società limitrofe e non solo hanno voluto lasciare una testimonianza di vicinanza in questo momento così difficile.

A fare il tifo per una sua pronta guarigione è anche la sindaca di Empoli Brenda Barnini, che ha condiviso sul proprio profilo il messaggio dell’Avane aggiungendo: "Forza Carlo, tutta Empoli fa il tifo per te". Zani è molto conosciuto in città, non solo all’interno del mondo del calcio, ma anche in altri ambienti sociali. Una volta saputo quanto successo tutti coloro che lo conoscono hanno cercato di manifestare ai familiari e agli amici più stretti tutto il proprio sostegno. Ex giocatore, una volta appesi gli scarpini al chiodo Carlo Zani, grande amico di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha assunto la carica di direttore sportivo all’interno di quella che per lui non è soltanto una società di calcio, ma una seconda famiglia. Ha contribuito negli ultimi anni alla rinascita del settore giovanile giallonero, che oggi può contare su numeri importanti, su valori di inclusività e anche su risultati più che positivi con diverse categorie.