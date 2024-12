Caritas lancia l'iniziativa 'Avvento di fraternità' per aiutare i bambini di Cerrik

Un appello a tutti. Con il Natale che si avvicina, Caritas richiama l’attenzione di tutta la comunità diocesana su una realtà che si prende cura della marginalità e che necessita del nostro aiuto: il Centro diurno per bambini di Cerrik, in Albania.

Una struttura che accoglie 80 bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni. I bambini ospitati provengono da famiglie che vivono in condizioni economiche molto difficili. Alcuni di loro hanno problemi di frequenza scolastica o hanno abbandonato la scuola, mentre altri non hanno mai avuto la possibilità di accedervi.

Cerrik si trova in una zona caratterizzata da una forte presenza di comunità rom ed egiziane, e molti bambini provengono proprio da queste realtà. Il contesto geografico condanna spesso questi minori a vivere in povertà estrema, in abitazioni inadeguate e in condizioni di vita precarie.

Questa situazione ha conseguenze dirette su questi bambini e giovani: oltre a soffrire la povertà, molti presentano segni di malnutrizione e altri problemi di salute.

Per sostenere il progetto si possono fare donazioni. Iban: IT 75 Y 06 230 711 50 00 0046 489 231, scrivendo come causale: "Avvento di fraternità 2024".