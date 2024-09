Carabinieri, il cambio. Il nuovo comandante è il capitano Corrente

EMPOLI

Si è insediato nei giorni scorsi anche il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli. È il capitano Angelo Corrente, 33 anni, proveniente dal Nucleo investigativo di Ostia. Durante la sua carriera l’ufficiale, ha fatto servizio tra l’altro, in Sardegna dove ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile e a Roma dove ha comandato due plotoni che si occupano di ordine pubblico, presso l’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”. Corrente ha anche prestato servizio per un breve periodo alla Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, come istruttore ed impiegato nel quartier generale dell’operazione a direzione europea “Sophia”, situato presso il Comando operativo Interforze di Roma, con il ruolo di Counter intelligence advisor. Tra i primi ad accogliere in città il capitato è stato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi.

"Empoli e l’Empolese Valdelsa – ha esordito il sindaco – salutano con piacere l’arrivo del nuovo comandante, il capitano Corrente, dopo che negli scorsi giorni il tenente colonnello Daniele Riva si è congedato dalla guida della compagnia per raggiungere Cuneo. Il nostro è stato un breve incontro ma con Corrente ho potuto raccontare la situazione della nostra città, consapevole che ci aspetta un lavoro importante nella gestione dell’ordine pubblico. Buon lavoro capitano".

Contestualmente al cambio di comandante della compagnia carabinieri di Empoli, c’è stato anche il cambio del primo dirigente del commissariato di polizia di piazza Gramsci. Con la promozione a dirigente superiore di polizia di Francesco Zunino è arrivato da Prato il dottor Giancarlo Consoli. Sul fronte sicurezza e ordine pubblico a Empoli c’è molto da fare, considerando anche l’escalation di episodi violenti delle ultime settimane. L’amministrazione comunale ha già promesso un giro di vite (ordinanze firmate e aumento dei pattugliamenti) contando sul prezioso lavoro delle forze dell’ordine nelle zone più calde della città.