Cara casa quanto ci costi. Montelupo in vetta, poi Empoli. Ecco la mappa dei prezzi

Comprare casa nell’Empolese Valdelsa è conveniente, per chi ha qualche soldo da spendere? Prendendo come riferimento la valutazione media degli immobili al metro quadro per Firenze, la risposta è senz’altro affermativa. Anche in diverse realtà comunali dell’Unione i prezzi stanno tuttavia salendo ed è per questo che l’acquirente dovrebbe forse cogliere l’attimo. Questo, perlomeno, è il quadro del mercato immobiliare dipinto da Idealista e aggiornato al mese scorso, che indica in Montelupo il territorio del circondario con il valore medio più alto: si parla di 2.372 euro al metro quadrato, in aumento rispetto sia ad agosto (più 0,5%) che allo scorso trimestre (2,9%) ma anche rispetto allo scorso anno (0,30%). Subito dopo troviamo Empoli: per comprare casa sul territorio comunale empolese bisogna pagarla mediamente 2.183 euro per metro quadro. Non mancano tuttavia le situazioni curiose e Capraia e Limite è una di queste. Il Comune remiero infatti fa registrare il terzo dato più alto di tutto il circondario dietro a Montelupo e a Empoli: l’ultima richiesta media è di 2.107 euro al metro quadro, ma rispetto ad un anno fa è calata di oltre quattro punti percentuali. È probabile che anche in questo caso a incidere sia la vicinanza con Firenze.

Qualcosa di più o meno simile, su base annua, è stata evidenziata anche da Vinci: i 1.885 euro al metro quadrato attualmente registrati valgono la sesta posizione in questa ipotetica classifica, ma il prezzo sembra in calo continuo considerando il meno 4,40% rispetto a dodici mesi fa (oltre alla perdita di un punto e mezzo dello scorso trimestre).

La città di Leonardo si è quindi vista sopravanzare da Montespertoli, a 1.946 euro al metro quadro (nonostante abbia a sua volta evidenziato un calo di oltre tre punti percentuali negli ultimi tre mesi). Ma è senz’altro Gambassi Terme il Comune che più di tutti va più in controtendenza: sempre secondo le statistiche di Idealista, gli immobili gambassini hanno visto crescere il proprio valore addirittura del 9% in un anno, arrivando all’attuale cifra di 1.887 euro al metro quadro. Per una crescita, anche se molto più contenuta, confermata anche nelle ultime due rilevazioni.

Lieve crescita sull’intervallo annuo invece per quanto riguarda Montaione: 1.713 euro, poco più di un punto rispetto allo stesso periodo del 2023. E poi ancora: Cerreto Guidi si segnala invece per un incremento significativo relativo allo scorso trimestre, per una valutazione di 1.675 rimasta pressoché stazionaria. C’è poi Certaldo che fa registrare tre "segni meno" di fila (per quanto inferiori all’1%): chi vuole acquistare casa nella terra consacrata a Giovanni Boccaccio, dovrà mettere in conto 1.593 euro al metro quadrato.

Per una scelta ancor più economica ci sarebbe infine Castelfiorentino, dove l’aumento dell’1% registrato un anno fa è stato sostanzialmente superato ormai dai successivi cali: si comincia da 1.474 euro al metro quadro. Numeri leggermente più bassi a Fucecchio (1.454 euro al metro quadro, in calo dell’1.6%). Ma con un nuovo taglio dei tassi d’interesse sui mutui che la Banca Centrale Europea potrebbe effettuare entro fine mese, chissà che il quadro non possa cambiare ulteriormente.