Cantieri per la fibra ottica e ripristini stradali, controlli del Comune

Continuano i lavori di ripristino stradale lungo gli scavi dove è stata messa la fibra ottica lungo le vie del paese. "Saranno effettuati ovunque siano stati fatti interventi di questo tipo – sottolinea il sindaco Alessio Spinelli –. I tecnici del Comune di Fucecchio controlleranno la corretta realizzazione di questi lavori". "È importantissimo che la fibra ottica arrivi a tutte le case, ma fondamentali sono anche i ripristini – prosegue Spinelli –. Non si tratta di lavori del Comune, ovviamente, ma delle società che si occupano di questi servizi. Il successivo ripristino è strategico – conclude Spinelli – per la sicurezza sia carrabile che pedonale: non abbasseremo la guardia sui controlli". Gli interventi per la creazione della nuova rete di fibra ottica, coordinati da Tim, sono iniziati lo scorso anno città in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili a ben 5.600 unità immobiliari. Un’operazione importante condotta su tutto il territorio comunale.