Cantieri e disagi Riapre via Pontorme ma i problemi del ponte non sono ancora finiti

di Tommaso Carmignani

Servirà ancora un po’ di pazienza. E la notizia non farà certo piacere ai residenti che vivono nei pressi del ponte sull’Orme, perché l’intervento di sistemazione dei giunti, quello che dovrebbe consentire di risolvere i problemi legati al rumore, è stato rimandato. Fa parte di un pacchetto di interventi realizzati a margine della riapertura dell’impalcato, avvenuta nello scorso mese di febbraio. Per completare in maniera definitiva i lavori sono serviti altri due mesi e mezzo, ma per i giunti occorrerà aspettare ancora. Il motivo è legato al maltempo che sta imperversando su Empoli da giorni: per fortuna niente di paragonabile a quanto sta accadendo in altre parti della Toscana e d’Italia, ma tanto è bastato per impedire agli operai di realizzare l’intervento. E così bisognerà aspettare che il tempo migliori, anche se nel frattempo c’è comunque una buona notizia.

A partire da lunedì prossimo sarà infatti riaperta al traffico, a doppio senso di circolazione, via Pontorme, nel tratto compreso fra la Statale 67 e via Giro delle Mura nord. Il tratto di strada era chiuso al traffico per permettere il completamento della posa dei sottoservizi relativa al cantiere del nuovo ponte sul torrente Orme.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza dell’amministrazione comunale guidata da Brenda Barnini del 18 maggio che dispone anche, all’intersezione fra via Pontorme e la Statale 67, l’istituzione della segnaletica verticale e orizzontale permanente di ‘Stop’ e ‘Obbligo di proseguire diritto’ (direzione centro Empoli) per i veicoli che provengono da via Pontorme e si immettono sulla Statale. I residenti nella frazione di Pontorme, in particolare quelli che vivono nel primo tratto a partire dal ponte, potranno quindi tornare a transitare su una strada che è sempre rimasta chiusa in questi mesi e che li costringeva a varie peripezie per evitare il blocco. Niente di drammatico, ma era comunque un disagio che in molti avevano segnalato. I lavori sono quindi davvero in dirittura di arrivo: all’appello ora manca soltanto la sistemazione dei giunti, ma per quanto riguarda la viabilità possiamo dire che i disagi sono praticamente finiti.

Il ponte sull’Orme è rimasto per anni aperto a senso unico alternato, causando code e rallentamenti lungo la 67. L’intervento di rifacimento è cominciato in estate ed è andato avanti fino a fine gennaio, provocando anche in questo caso diversi disagi. Nel quartiere era stata infatti allestita una viabilità alternativa che non ha mancato di creare problemi sia agli automobilisti che alle tante attività commerciali presenti in zona, rimaste difficilmente raggiungibili per mesi. Ma si è trattato di un intervento fondamentale per risolvere le problematiche di un’infrastruttura, il ponte, che non era più adatto a sostenere quella mole di traffico.