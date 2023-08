Cantieri 2023 Dipingere ricordi sulla ceramica

MONTELUPO FIORENTINO

Sarà Roxy in the Box con il workshop “Memories“, la seconda artista ospite dei “Cantieri Montelupo 2023, arte contemporanea, ceramica e relazione”, a cura di Christian Caliandro. L’appuntamento è per il week-end del 9 e 10 settembre alla Fornace del Museo, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13. Questo workshop sarà un lavoro di ricerca domestica che parte dall’interno delle mura di casa. Il laboratorio, da affrontare con la comunità di Montelupo, è rivolto principalmente alla memoria individuale o collettiva del territorio. L’artista chiederà alle persone di portare con sé un oggetto in ceramica che hanno a casa e che non è più utile (bomboniere, suppellettili vari, vasellame), oltre ad una foto pescata dagli archivi di famiglia, da poter trasferire su mattonella in ceramica, catturandone anche solo un particolare. La partecipazione è gratuita, ma è riservata ad un massimo di 15 partecipanti. Quindi è consigliata la prenotazione, scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0571 1590300.

Il lavoro di Roxy In The Box si esprime attraverso pittura, video ed installazioni per produrre opere caratterizzate dall’ironia. Dopo gli studi artistici presso l’Istituto Statale d’Arte Filippo Palazzi di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1999 esponendo le sue opere in mostre personali e collettive presso musei, sedi istituzionali e gallerie italiane ed estere. Partendo dalla vivacità dei colori e dalla estremizzazione della pop-art americana, le sue opere mirano a modificare la visione del mito moderno, accentuando il potere mediatico delle persone. Roxy In The Box, inoltre, focalizza l’attenzione su problemi sociali ed etici che, partendo dalle molteplici realtà della città di Napoli, considerata il suo personale microcosmo artistico, si riflettono sull’intero contesto internazionale. Cantieri Montelupo è il programma di residenze artistiche, workshop e talk diretto da Christian Caliandro per la Fondazione Museo Montelupo che intende indagare a approfondire la relazione tra le arti visive e la ceramica. Dell’edizione 2023, oltre a Roxy, sono ospiti anche Maria Palmieri e Alessandro Scarabello.