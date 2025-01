Cantiere di Montelupo. Offerto posto da tecnico

Ricercato tecnico di cantiere edile per impresa edile di Montelupo Fiorentino. La figura sarà impiegata nell’attività di gestione tecnica, organizzativa e di controllo delle attività di cantiere. Inoltre, sarà compito del candidato occuparsi dell’analisi del progetto, acquisto materiali, organizzazione degli operai, direzione lavori e contabilità. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. È richiesta esperienza pregressa nella mansione o in mansioni affini. Per accedere alla posizione è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri o una laurea di ingegneria ad indirizzo edile. Sono necessarie diverse conoscenze informatiche, nello specifico la conoscenza del software PRIMUS, di autocad e del pacchetto Office. Necessaria patente B e auto propria per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Si richiede disponibilità alle trasferte sul territorio regionale e occasionalmente nazionale. È possibile candidarsi alla posizione accedendo al portale di Toscana Lavoro entro il 4 febbraio.