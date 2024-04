Cantapalio, grande festa al teatro Pacini. Querciola trionfa nella categoria baby. Esultano anche le contrade Torre e Samo

Dodici cantanti per 12 contrade: aspettando la gara del 19 maggio, sale la febbre da Palio a Fucecchio. Tra bandiere, stemmi, colori e voglia di stare insieme, si è ufficialmente entrati in clima paliesco con il ’Cantapalio’, manifestazione canora giunta quest’anno alla 32esima edizione. Un evento storico e identitario che si è chiuso con la serata finale al Teatro Pacini dove si sono esibiti, dopo un’attenta selezione durata circa un mese, i 12 finalisti del concorso su 38 partecipanti.

"L’idea è nata per passione e per la voglia di far divertire - commenta l’organizzatore Vittorio Fanciullacci - Abbiamo riproposto la formula nata nel 1992 dove ogni cantante viene abbinato per sorteggio a una delle contrade del Palio di Fucecchio. Un modo per far conoscere questa nostra manifestazione, che va oltre la corsa dei cavalli, a un pubblico sempre più ampio".

Ad animare le serate di concorso, allievi di scuole di canto del territorio e appassionati di tutte le età, per un piccolo ’Sanremo’ che ha incoronato tre vincitori. Vincitrice assoluta della categoria baby è Emma Sferruzza di Pontedera, in rappresentanza dei colori della contrada Querciola, sul gradino più alto del podio seguita da Maila Costantino di Porta Bernarda e Benedetta Morzetta di San Pierino. La categoria junior se l’è aggiudicata Agnese Castellano di Torre, dopo di lei si sono piazzare Ambra Mattei di Cappiano e Diletta Brogi di Ferruzza.

Vincitore assoluto della gara e della sua categoria - la senior - Giacomo Giannini, un giovane di Montopoli, ambasciatore della contrada Samo. Sul palco per le premiazioni anche l’assessore al Palio Daniele Cei. Ai vincitori un premio del valore di 500 euro, con un bonus di 300 per la categoria baby. "Studio canto dal 2016 - ha commentato emozionato Giannini - Ero fermo dal 2019 e questo concorso è stato una bella occasione per immergermi nuovamente nella mia passione più grande".

Alle selezioni il talentuoso cantante ha portato ’Wish you the best’ di Lewis Capaldi e ’L’ultima occasione’ di Mina, cantata da Renga. Per la semifinale gli ha portato fortuna ’This is the moment’ tratto dal musical Jeckyll & Hyde ma è stato il brano ’Vento’ di Lucio Dalla, tratto dal musical ’Tosca - Amore disperato’ a conquistare la giuria. "Come cantautori ai quali mi ispiro - conclude il vincitore assoluto del Cantapalio - ci sono Elton John, John Mayer ed Ermal Meta. Cosa sogno per il mio futuro? Sto frequentando a Lucca il primo anno di Jam Academy per poter diventare producer musicale. Mi piacerebbe restare nell’ambito musicale".

Y.C.