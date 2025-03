Cane intrappolato nella tana di una volpe, volontari e vigili del fuoco al lavoro per salvarlo

Montespertoli (Firenze), 3 marzo 2025 – Ore d’ansia per un cane in località Ponterotto, tra i Comuni di San Casciano e Montespertoli. L’animale è rimasto intrappolato all’interno della tana di una volpe e non riesce più ad uscire in autonomia. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di stamani, 3 marzo.

Il cane era impegnato in una battuta di caccia di selezione alla volpe. Stando a quanto ricostruito, avrebbe seguito la preda all’interno della tana, ma non sarebbe più riuscito ad uscirne. Il padrone ha immediatamente allertato i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme alla polizia municipale di Montespertoli.

Il cane è stato individuato grazie al segnale gps presente sul collare, ma non è semplice raggiungerlo. Per questo è stato impiegato anche un escavatore. Le operazioni vanno avanti ormai da ore.