Il cane eroe va in pensione. C’è la figlia a sfidare il mare

Empoli, 22 settembre 2023 - Dieci anni di pericoli fiutati, onde sfidate e salvataggi effettuati. E’ una pensione più che meritata quella che è arrivata per Brando, dolcissimo Golden Retriever di Fucecchio, eroe silenzioso in estati ’birbone’. Il lifeguard a quattro zampe dopo anni di avventure indelebili, ore e ore di servizi di sorveglianza e di vite strappate alle onde - sei i salvataggi in carriera - passa il testimone alla sua cucciola. Se talento e generosità sono una questione genetica, i cani di Sandro Petrillo, 49 anni, bancario ed ex consigliere comunale a Empoli, ma anche istruttore nazionale Sics (Scuola italiana cani di salvataggio), ne hanno di stoffa da vendere. Fuori il padre, dentro la figlia, come spesso succede agli ’umani’, quando c’è un’eredità professionale da tramandare.

"Adesso tocca a te a Kelly. Hai il tuo carattere e la la tua personalità. Ma hai nel dna tutto quello serve per essere un grande cane da salvataggio. Hai già dimostrato di che pasta sei fatta". Come racconta Sandro Petrillo, il cambio generazionale è già stato sperimentato. Operativa dal mese scorso, in servizio sulla spiaggia libera di ponente a Forte dei Marmi, Kelly insieme a un altro cane bagnino ha già salvato 5 vite. Quelle di 5 giovani peruviani, in mare nonostante la bandiera rossa. Un’impresa volata oltreoceano e ripresa addirittura dalla rivista americana Newsweek. "Spesso ci chiedono fino a che età può lavorare un cane da salvataggio - dice Petrillo - E la risposta è sempre la stessa: sta al conduttore capire quando è arrivato il momento di staccare. Quel momento è arrivato anche per Brando".

Anziano ma attivo fino all’ultimo giorno di ’lavoro’, lo scorso luglio il Golden si è reso anche lui protagonista dell’ennesimo salvataggio, tirando fuori dall’acqua un giovane di oltre 90 chili. E le sfide non finiscono qui. Al mare Brando non ci rinuncia. Anche se nella prossima stagione, sarà ’solo’ un cane turista, da semplice bagnante a quattro zampe avrà sempre un occhio rivolto verso il mare. E’ l’istinto. Dopo 10 anni di esperienza, con attività di volontariato svolte da giugno a settembre, ogni weekend, Brando ora lascia spazio alla sua cucciolona di due anni, che ha già iniziato l’addestramento invernale.

"Il loro rapporto? - il conduttore non ha dubbio - Come quello che c’è tra un padre e una figlia. Brando sopporta qualsiasi dispetto da parte di Kelly. Si somigliano molto, anche se vedo in lei qualcosa di più incisivo. Non ha paura del mare grosso, si butta come una pazza, il padre era forse più prudente. In una cosa però sono uguali: nel coraggio".