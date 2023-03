"Camminare in Toscana" A bordo delle Dragon Boat per piacere e solidarietà

Un’escursione insolita, tra natura e solidarietà. Un’iniziativa per andare alla scoperta del comune di Capraia e Limite con delle guide d’eccezione, le Dragonesse di Astro Onlus. E’ la giornata proposta da "Le vie del Chianti - Camminare in Toscana" (in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite e con il patrocinio del Comune) per domani, un’occasione per camminare tra gli abitati di Capraia e Limite ma anche e soprattutto per pagaiare in Arno insieme alle Dragon Ladies.

Tutti a bordo delle Dragon boat insieme al gruppo di donne coraggio, operate di tumore al seno, e che - con l’appoggio di Astro - hanno sconfitto la paura a colpi di pagaia. Oggi l’equipaggio è formato da una ventina di Dragonesse, che fanno parte della Società Canottieri di Limite. E’ qui che i partecipanti arriveranno per vivere l’originale esperienza "Da Montelupo si vede Capraia. Dio li fa e poi li appaia".

Gli organizzatori hanno scelto la famosa espressione di Dante, passata alla storia e pronunciata mentre il "ghibbelin fuggiasco" sedeva sul cavallo che, da Firenze, lo portava in esilio verso Ravenna, per promuovere l’iniziativa. Nobili e contadini, etruschi e canottieri: la gita domenicale tra storia e natura abbraccerà le colline che guardano l’Arno e porterà i trekker a godere di una passeggiata alle pendici del Montalbano in fiore. Una camminata di circa 14 chilometri su sentieri (facili) e bosco. Si arriverà al castello di Capraia passando poi per Pulignano e Castra e concludendo l’escursione lungo l’Arno, per conoscere le Astro Dragon Ladies, il gruppo in rosa impegnato nella riabilitazione post chirurgica sulle Dragon boat. Parte della quota di partecipazione (pari a 15 euro) sarà devoluta ad Astro. Consigliati scarponcini da trekking, acqua, pranzo al sacco e vestiti adatti alla stagione. Il punto di ritrovo è fissato per le 9 a Limite sull’Arno, al parcheggio sul retro del supermercato Marzi&Fulignati di via Provinciale Limitese. Il rientro è previsto per le 17. Una nuova occasione di promozione del territorio per scoprire e vivere Capraia e Limite, accompagnati da una guida ambientale (info ed iscrizioni al 392 0579570) ma anche per provare a cimentarsi in una disciplina nuova, fatta di sudore, fatica, determinazione e speranza.

Ylenia Cecchetti