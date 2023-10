Camici da laboratorio agli studenti a Empoli: Toscolapi, simbolo d'impegno

I camici sono il simbolo di un’attenzione e di un impegno. Sono ormai dieci anni che le aziende Lapi Group regalano, attraverso le attività del Progetto Giovani, i camici da laboratorio a studenti e studentesse delle prime classi dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato. Un dono che quest’anno è stato rinnovato da Toscolapi, azienda del Gruppo Lapi che commercializza prodotti chimici di base e solventi. Nei giorni scorsi il ceo di Toscolapi e vicepresidente del Gruppo, Francesco Lapi, ha consegnato insieme allo staff dell’azienda 95 camici bianchi che i giovani delle tre classi prime indosseranno per i prossimi anni di lezione in laboratorio. Oltre a loro, vestiranno i camici Toscolapi anche alcuni nuovi studenti nelle classi seconde: ragazzi provenienti da altre scuole. "È per noi una grande soddisfazione vedere per i corridoi della scuola ragazze e ragazzi che indossano i camici delle varie aziende Lapi Group che nel corso degli anni hanno regalato agli studenti di prima il loro camice da laboratorio - ha detto Lapi –. Questa donazione è diventata una sorta di tradizione per noi. Cerchiamo di dare un supporto alla formazione sul territorio in cui operiamo e di instaurare una relazione che va avanti negli anni in un percorso che passa attraverso le visite in azienda e può trasformarsi anche in una possibile esperienza di stage o alternanza scuola-lavoro".