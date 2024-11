Cambio nel Pd. Scelto Redditi come segretario

Francesco Redditi è il nuovo segretario del Partito Democratico di Vinci. Studente universitario, iscritto al partito dal 2019, succede al segretario ad interim Pietro Bonci. E’ stato eletto in consiglio comunale alle scorse elezioni con 227 preferenze e fa parte del consiglio dell’Unione dei Comuni. Nelle ultime settimane si sono svolte assemblee in tutti i circoli PD comunali e dal dialogo con gli iscritti è emerso appunto il nome di Redditi come segretario dell’Unione comunale, oltre ai nomi delle segretarie dei circoli: Cristina Bortolai per Vitolini, Veronica Marradi per Sovigliana, Laura Pasquinucci per Spicchio e Sara Giotti per Vinci. Della segreteria faranno parte anche Sofia Ugolini, nel ruolo di segretaria dei Giovani Democratici, Claudia Heimes come presidente dell’assemblea comunale e referente delle Donne Democratiche e Bonci nel ruolo di tesoriere. "Ci impegneremo al massimo per ripagare la fiducia concessa, ponendo al centro della nostra azione politica i valori che da sempre ci contraddistinguono e il bene della nostra comunità – ha commentato il nuovo segretario - nei prossimi mesi ci aspetta un lavoro importante, dove l’obbiettivo primario sarà incentivare la partecipazione: per farlo sarà prioritario riattivare i circoli di base e favorire iniziative che mettano al centro i temi che stanno a cuore alle persone sul piano locale, nazionale e internazionale. Il tutto senza dimenticarci che l’anno prossimo avremo un appuntamento cruciale come le elezioni regionali, alle quali dovremo arrivare nel migliore dei modi".