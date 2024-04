Calcetto festa di sport e formazione

Una bella festa. Quella di sabato scorso quando nella palestra della scuola media Montanelli Petrarca hanno risuonato i cori incitanti i compagni di classe per la finale di calcio a 5 che vede l’epilogo di un’ importante attività motoria di gruppo protrattasi durante l’anno scolastico. Un’attività è condotta con eccezionale spirito di volontariato dal mister Gianluca Papini della Papo Futsal coadiuvato dagli insegnanti di educazione fisica. Spirito di squadra, canzoni, slogan, applausi hanno aiutato i giocatori a migliorare le loro prestazioni e li esaltano nel raggiungere il goal. In finale le classI 2A-2 F, 3F-3E, e due seconde D e A contro 3 C al femminile. Salgono sul podio come primi vincitori la 2 A maschile, la 3 E maschile e la 3 C femminile. Il premio è Coverciano, uscita insieme per apprezzare i luoghi dello sport e della sua memoria.

"La scuola – spiega una nota – è fiera di aver accolto questa proposta ludico-motoria, fiera di pensare alla gratuità dello spirito più che alla gratuità dell’impegno di chi l’ha coordinata proponendosi come educatore di inestimabile valore che ha tradotto la parola sport in azioni pratiche e di condivisione".

Applausi ai ragazzi vincitori, ma "anche a tutti coloro che hanno partecipato e un abbraccio affettuoso al mister Papini che continua a donare Tempo ai giovani e il dono del tempo è quello più prezioso".