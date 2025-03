Cade dalla scala mentre lavora, è grave. Ipotesi malore per un artigiano

Montaione, 10 marzo 2025 – Un incidente sul lavoro è avvenuto stamattina a Montaione, coinvolgendo un artigiano di 44 anni che ha subito lesioni dopo una caduta. Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo sarebbe precipitato da una scala, presumibilmente a causa di un malore improvviso.

Immediatamente soccorso, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Careggi a Firenze tramite l'elisoccorso Pegaso. Fortunatamente, le condizioni dell'uomo non destano preoccupazioni e non è considerato in pericolo di vita.