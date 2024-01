Cacciatore cade e si ferisce nel bosco

Si sarebbe infortunato nel corso di una battuta di caccia, a seguito di una brutta caduta. Un incidente che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco (foto d’archivio). Si tratta della disavventura capitata ieri a Certaldo ad un cacciatore, che dopo esser stato soccorso è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure del caso. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’episodio si sarebbe concretizzato in zona San Donnino, nei pressi di via di Megognano per la precisione. L’uomo si sarebbe recato sul posto per cacciare, ma per motivi ancora da accertare sarebbe caduto in un’area impervia e si sarebbe infortunato. A dispetto di ciò, il diretto interessato sarebbe comunque riuscito ad allertare i soccorritori. Il personale medico è giunto sul posto per soccorrere il malcapitato, con il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino. Dopo esser stato recuperato e trasportato in zona sicura, l’uomo (che non sarebbe al momento in pericolo di vita, a quanto pare) è stato portato in ospedale dove medici ed infermieri sono impegnati a valutare le sue condizioni. L’operazione di soccorso e di ricupero – che ha visto impegnato un importante numero di forze – ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di svariate ore. Almeno fino al momento in cui gli operatori hanno potuto raggiungere la vittima e comprenderne l’effettivo stato.

G.F.