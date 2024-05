"Busoni Jam" fucina di talenti musicali

VINCI

Il violoncellista Giovanni Inglese (nella foto) e la pianista Giulia Contaldo saranno i protagonisti del concerto in programma domani sera alle 21 presso la Sala Adams del Centro di Formazione e Cultura Musicale a Sovigliana, Vinci. Altri due giovani artisti under 35, grandi talenti del territorio, ma già con una carriera nazionale e internazional, che vanno ad aggiungersi a coloro che hanno precedentemente animato il cartellone di "Busoni Jam", rassegna musicale realizzata per omaggiare il compositore Ferruccio Busoni nel centenario della sua scomparsa. Il progetto è risultato vincitore del bando "Per chi crea", a testimonianza della buona qualità del prodotto.

La stagione è concepita come un percorso busoniano che si dispiega attraverso letture, esecuzioni e improvvisazioni su composizioni e scritti del famoso compositore empolese, che termineranno con la pubblicazione discografica a cura di Ema Vinci. Tornando all’appuntamento di domani, Giovanni Inglese e Giulia Contaldo eseguiranno non solo alcuni dei brani più significativi del repertorio cameristico di Busoni, ma anche di Debussy e Stravinsky. L’ultimo concerto si terrà lunedì prossimo nella Basilica di San Giovanni Battista in Sant’Ansano a Vinci, con i musicisti dell’Ensemble Kammerkonzert, Augusto Vismara alla viola e alla direzione ed Elisa Racioppi al pianoforte. Ingresso gratuito.