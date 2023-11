’Busoni 100’. Ecco i biglietti per i 12 concerti

EMPOLI

“Noi siamo musica“ è lo slogan con cui il Centro studi musicali Ferruccio Busoni promuove la campagna abbonamenti per i dodici concerti che fanno parte della rassegna “Ferruccio Busoni 100“ e che sono stati organizzati da gennaio a aprile in occasione del centenario dalla scomparsa del famoso artista. A partire da domani sarà infatti possibile confermare i vecchi abbonamenti e sottoscrivere i nuovi, con i prezzi che sono rimasti invariati rispetto allo scorso (promozione ad hoc per gli under 18). I concerti sono soltanto alcuni dei numerosi appuntamenti promossi nel segno di Ferruccio Busoni, protagonista della scena musicale europea tra Ottocento e Novecento, prima di spegnersi nella sua residenza a Berlino il 27 luglio 1924. Ricordiamo che il primo concerto ci sarà il 12 gennaio al Teatro Shalom, “L’invenzione del ‘900: omaggio a Busoni e Schönberg”, poi venerdì 26 gennaio, sempre al Teatro Shalom, spazio alla pièce teatrale “Quando m’en vo…”, firmata da David Boldrini e dedicata a Giacomo Puccini. La rassegna proseguirà sabato 3 febbraio al Palazzo delle Esposizioni con l’Orchestra della Toscana diretta da Kolja Blacher, mentre giovedì 8 febbraio, di nuovo al Palazzo delle Esposizioni, toccherà invece all’Orchestra della Toscana con Igudesman&Joo. Ancora mercoledì 14 febbraio al Teatro Shalom, salirà sul palco l’ensemble fiorentino Gamo–Gruppo Aperto Musica Oggi con lo spettacolo “Non parlate di me: vita, sogni e morte di Marilyn Monroe” e sabato 24 febbraio al Palazzo delle Esposizioni tornerà l’Orchestra della Toscana diretta da Andrea Battistoni. Il cartellone di marzo prevede invece 3 date al teatro Shalom: il 7, il 20 e il 27 con, in ordine cronologico, “Donne e motori, son gioie e tenori” di Italian Harmonists, Arsenii Mun e Angela Hewitt. Il gran finale, nel mese di aprile, è riservato il 4 al Teatro Shalom, al concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, il 12 al Palazzo delle Rsposizioni all’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e il 16, ancora al Pala Expo, all’Orchestra della Toscana, con Erina Yashima alla direzione. Per ogni spettacolo la vendita sarà anche online sulla piattaforma Eventbrite.