Buca del Palio e sport C’è pure il beach volley

E ora dopo la riqualificazione del campetto da basket e l’installazione di attrezzature per il fitness, la Buca del Palio si arricchisce di un nuovo elemento che concorre ad ampliare l’offerta sportiva fruibile da tutti i cittadini. Si tratta di un campo da volley, che sarà inaugurato martedì 1alle 18.30 alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, dell’assessore allo sport Fabio Gargani e del presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini. Il campo si accosterà al campetto da basket e alle attrezzature presenti andando a costituire una sorta di piccolo centro sportivo all’aria aperta a cui tutti potranno accedere per svolgere autonomamente, e gratuitamente, attività fisica. Durante l’inaugurazione verranno illustrate nel dettaglio, dal presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini, le corrette pratiche di utilizzo dei quattro attrezzi presenti nella nuova area fitness, adatti sia a persone normodotate che a persone disabili, inaugurati lo scorso mese di aprile grazie al progetto di Round Table 76 San Miniato-Fucecchio. Un nuovo spazio, realizzato ad impatto zero, per promuovere l’importanza dello sport quale elemento essenziale tanto per la salute quanto per l’integrazione sociale.