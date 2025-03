Bresh sarà sul palco del Beat Festival

Un nuovo grande nome per il Beat Festival di Empoli, ormai un appuntamento centrale dell’estate toscana. Domenica 31 agosto, il Parco di Serravalle ospiterà Bresh, cantautore e rapper genovese che ha conquistato il pubblico con la sua scrittura diretta e le sue melodie coinvolgenti. Con 28 certificazioni Platino e otto Oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori più apprezzati della scena urban italiana. Cresciuto all’interno della Drilliguria, il movimento genovese che fonde rap, drill e ispirazioni cantautorali, Bresh si distingue per una scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto. La sua voce vivace e la melodia morbida accompagnano ogni sfumatura emotiva della sua musica. Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione, nel 2012, del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh esordisce ufficialmente con il disco “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più interessanti dell’anno. Il 2021 segna la svolta con “Angelina Jolie”. A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”Grazie alla sua capacità di unire emozioni e ritmi coinvolgenti, Bresh è oggi uno degli artisti più seguiti della nuova generazione. I biglietti per il concerto di Bresh a Empoli sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a partire da ieri.