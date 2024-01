Botti nonostante i divieti. Ritrovati pure due bossoli

EMPOLESE VALDELSA

Feste in piazza, fuochi d’artificio, musica, balli, divertimento e qualche botto di troppo. Sì perché nonostante il divieto di esplodere petardi e botti simili, allo scoccare della mezzanotte (ma anche nelle ore precedenti e successive), non sono mancati i ’tradizionali’ boati di mortaretti lanciati per le strade o nelle piazze. Ogni anno fioccano puntuali gli appelli dei sindaci e delle associazioni vicine agli animali affinché questa brutta abitudine possa essere mandata definitivamente in soffitta. Perché il fragoroso rumore dei classici botti di fine anno se per qualcuno può apparire un fatto innocuo in realtà crea non pochi disagi: gli scoppi spaventano infatti gli animali, i bambini e le persone anziane.

Sui social sono state diverse le polemiche e le segnalazioni relative ai rumorosi ’festeggiamenti’ che hanno accompagnato la fine dell’anno. "Ore 19 del 31 dicembre – scrive un empolese su facebook – Siamo scappati da Piazza della Vittoria, insieme ad almeno due altre famiglie con bambini piccoli in lacrime, a causa dei botti. Non sembravano bombette o petardi ma vere e proprie bombe". Un’altra utente, invece, racconta dello spavento che ha avuto il suo gatto e lei stessa per la caduta di alcuni calcinacci. "Io sto in centro e a parte il mio povero gattino che si è nascosto dentro il divano mi sono caduti alcuni intonachi della finestra talmente erano forti i botti". E non è tutto. Sempre sui social c’è chi ha postato la foto di due bossoli sul lastricato di piazza Farinata degli Uberti. Da una prima visione da parte dei carabinieri sembrano essere di una pistola caricata a salve, tipo scacciacani. Un’arma dunque capace di emettere rumore per lo scoppio causato dalla polvere da sparo, ma senza l’utilizzo di una pallottola e quindi incapace di arrecare danno a cose o persone.

A parte la foto comparsa sui social le forze dell’ordine non hanno ricevuto segnalazioni relative a spari in piazza o per le strade. Al momento quindi non è stata avviata alcuna attività di indagine. Sempre la sera di San Silvestro per fortuna anche la centrale operativa del 118 non è stata impegnata in servizi legati ai festeggiamenti. A parte, quindi, qualche petardo di troppo è stata una nottata tranquilla.

