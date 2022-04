"Bosco della droga Occorre un impegno serio e costante"

"Occorre un impegno serio e costante di tutte le autorità preposte". Il bosco della droga alle Cerbaie continua a far discutere la politica fucecchiese. Il consigliere della Lega Marco Cordone esorta a intensificare l’attenzione per un problema "reale e sotto gli occhi di tutti". "Purtroppo i boschi delle Cerbaie sono ancora infestati dallo spaccio della droga e vi si trova ancora molta sporcizia ma è innegabile comunque, per quanto riguarda il Comune di Fucecchio, l’impegno di tutte le parti politiche", dice Cordone che poi si appella alle istituzoni: "Tutti gli attori in causa, Comuni, privati proprietari dei terreni all’interno delle Cerbaie e le altre autorità preposte, soprattutto lo Stato, devono fare la loro parte".