Borgo in musica. Artisti, band e spettacoli

Dodici ore interamente dedicate alla musica a 360 gradi, dal rock alla disco music, e al divertimento. Oggi, da mezzogiorno a mezzanotte, le vie del borgo alto di Certaldo si animeranno con la prima edizione di "Borgo in Musica". Tanti gli ospiti presenti nei più suggestivi scorci del paese. Dal Giardino di Messer Boccaccio con una consolle musicale a piazza santissima annunziata dove si esibiranno le varie le band e gli allievi della scuola di musica di Certaldo oltre alle associazioni, passando per via Boccaccio con due postazioni live di street band e associazioni che organizzeranno giochi per i bambini; e il Giardino di palazzo Giannozzi dove si terrà un contest di free style e un concorso canoro, per finire con piazza Branca che diventerà un piccolo teatro con una compagnia locale e due scuole di danza di Certaldo; e Piazza Santi Jacopo e Filippo che ospiterà lo stand di Radio Rosa e la festa della Croce Rossa Italiana per i suoi 160 anni di attività.

A partire dalle 18, dalla scalinata di Palazzo Pretorio partirà l’esibizione itinerante della Zastava Orkestar, uno spettacolo tra musica, teatro e giocoleria con brani della tradizione balcanica e composizioni originali. Infine, dalle 19.15 spazio al Circo Nero: un circo della musica e delle passioni che urlano dentro. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Tra gli appuntamenti del fitto calendario da segnalare anche alle 14 al Giardino Messer Boccaccio la scuola di Canto "incanto", oppure alle 15 in piazza Branca la scuola di danza "Crescendo Asd" con incursioni itineranti della compagnia Drago Nero e della Bandaccia. Ma anche I tre toscanacci alle 16.30 in via Boccaccio o lo spettacolo "Le sette gatte capitali" dell’Accademia della danza.