Borgo in festa, un tuffo nel Medioevo L’assedio al Castello l’evento clou

CAPRAIA E LIMITE

Un tuffo nel Medioevo. Per la prima volta Capraia Alta ha ospitato una rievocazione storica ed è stato subito un successo. Il sipario si è alzato ieri pomeriggio con il piccolo borgo arroccato sulla collina ’vestito’ coi costumi dell’epoca. Gli stessi residenti hanno contribuito alla creazione delle ambientazioni decorando facciate e finestre a tema medievale. La festa vera e propria ha preso vita con l’esibizione degli sbandieratori della contrada Porta al Palagio di Cerreto Guidi. In piazza Pucci era stata allestita una tavola medievale imbandita. Tra i banchi del mercatino storico i presenti hanno potuto imbattersi nella cartomante e nel venditore di spezie. Tra manufatti in terracotta e boccali di birra c’era anche la possibilità di provare il tiro con l’arco con gli Arcieri della Rocca di Montopoli Valdarno. In piazza Guelfa i bambini si sono divertiti con i giochi di legno e gli scacchi giganti dell’Associazione Scacchi Empoli. Dopo il tramonto, alle 21, il gran finale con la rievocazione dell’assedio che Federico II portò al Castello di Capraia nel 1249.