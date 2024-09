Borgo alto e consolidamento. Il progetto esecutivo dei lavori. Si comincia con i primi due lotti

Dal momento dell’affidamento (che dovrebbe concretizzarsi in toto in tempi relativamente brevi, a questo punto) i lavori richiederanno circa undici mesi, dall’allestimento alla chiusura del cantiere. E proprio la scorsa settimana, il Comune ha approvato il progetto esecutivo dei lotti "1 e 2A", a fronte di un’operazione da oltre due milioni di euro complessivi (finanziata in gran parte con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questa l’ultima novità relativa allo stato d’avanzamento del piano che dovrà portare al consolidamento della pendice est di Certaldo Alto. Un’opera che sarà divisa in più passaggi paralleli: si parte dalla messa in sicurezza della scarpata e dalla ricostruzione delle vie d’accesso, "anche ai livelli intermedi del versante con finalità manutentive delle opere", passando poi alla realizzazione di opere di drenaggio atte a mitigare l’effetto dell’infiltrazione delle acque di versante. Le operazioni partiranno a quanto pare dal calanco presente all’estremità nord dell’area in oggetto (in direzione di Porta del Rivellino) per uno sviluppo lineare complessivo di circa 40 metri. Ed è prevista la posa di una serie di paratie di contenimento: per un totale di oltre trecento micro-pali. Verrà inoltre realizzato un sistema di reti chiodate, per poi chiudere con opere di piantumazione. Per quanto concerne le tempistiche, trattandosi di un cantiere Pnrr, viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2025 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere finanziate. E il cantiere dovrà in ogni caso essere chiuso entro il 31 marzo del 2026, termine entro cui dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.