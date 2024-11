Bolle in pentola la "Zuppa di sasso"

CASTELFIORENTINO

Prosegue al Teatro del Popolo di Castelfiorentino "Su il sipario", la rassegna dedicata a tutta la famiglia con spettacoli alla domenica pomeriggio. L’appuntamento è per oggi alle 17 con l’Accademia perduta Romagna Teatri e la sua "Zuppa di sasso" di Danilo Conti (nella foto con la maschera del lupo) e Antonella Piroli con Danilo Conti (età consigliata dai tre in su). La storia della minestra di sasso, fonte di ispirazione dello spettacolo, trasversale a diverse culture fiabesche, narra appunto di un viandante che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi. Improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente. Alla fine la diffidenza verso gli altri, il sospetto, la paura lasciano il posto all’apertura degli animi, a sentimenti veri attraverso un gioco di illusione come quello del sasso.