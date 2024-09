"Boccacesca". Il borgo si colora di gusto e arte

CERTALDO

Far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Questo lo scopo di Boccaccesca, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione. Dal 10 al 13 ottobre prossimi la tradizionale manifestazione del gusto animerà Certaldo Alto accompagnata dalle note degli strumenti dei musici presenti lungo le vie del borgo. I cuochi si avvicenderanno sul palcoscenico per stupire con i loro piatti, gli espositori presenteranno le loro eccellenze e le aziende agricole faranno degustare i loro migliori vini. "Boccaccesca rimane attrattiva dopo tutti questi anni grazie alla costante attenzione al dettaglio, alla qualità dei particolari, alla ricerca delle piccole ma straordinarie eccellenze del territorio – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione –. Gli organizzatori ripropongono una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio. Anche quest’anno non mancheranno le novità. Una su tutte l’aumento della durata della manifestazione che dalla tradizionale formula del week-end dal venerdì alla domenica, passerà a quattro giorni con l’apertura della mostra mercato a partire dal giovedì".

La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero. Quest’anno la location vedrà una rivisitazione degli spazi per causa di forza maggiore. Il centro storico basso è da qualche tempo interessato da importanti opere di riqualificazione; quindi tutta la rassegna sarà concentrata nella parte alta. Anche quest’anno sarà protagonista il tradizionale mercato delle eccellenze enogastronomiche, per l’occasione in compagnia di una selezione di street food, oltre ad artisti, cuochi e tante esperienze indimenticabili. Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, verrà assegnato, come da tradizione, ad un personaggio che ha dato lustro alla Toscana mentre ai bambini sarà dedicata la rassegna "Oggi cucino io". Inoltre in Piazza Boccaccio sarà allestita un’area giochi per bambini con gonfiabili ed altre piccole attrazioni.